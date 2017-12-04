Засновану Цукербергом премію готуються отримати фізики за карту Всесвіту

У США оголошені лауреати щорічної премії Breakthrough Prize за прориви в науці, засновану інтернет-підприємцями та мільйонером Юрієм Мільнером, засновником Facebook Марком Цукербергом, підприємцем і вченим Сергієм Бріном і його колишньою дружиною Енн Воджицкі. Лауреати премії отримують винагороду в $3 млн.

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Цього року нагорода з фізики стала примітна тим, що її розділила команда з 27 учених, задіяних у занедбаному 15 років тому проекті WMAP, присвяченому створенню карти реліктового випромінювання у Всесвіті. Вивчення здійснювалося за допомогою космічного апарату Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), запущеного NASA, пише "Газета.Ru".

В області наук про життя премія була присуджена онкологу і нейробіологу Дону Клівленду з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, генетику Джоан Хорі з Інституту біологічних досліджень Солка, а також генетику Кім Несміту з Оксфордського, Пітеру Уолтеру з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско і Кадзутосі Морі з Кіотського університету. Премію в галузі математики отримали математики Крістофер Хакон з Університету Юти і Джеймс Маккернан з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго за внесок у біраціональну геометрію.