Запуск Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon перенесли
Перенесення запуску на два дні пов'язане з додатковою перевіркою і чищенням устаткування.
SpaceX перенесла на 15 грудня запланований на 13 грудня запуск ракети Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon, повідомляє NASA. Вантажний корабель повинен доставити вантаж для екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС).
Читайте такожSpaceX значно збільшить кількість запусків ракет в 2018 роціЗгідно з новими даними, запуск відбудеться у п'ятницю о 10:35 (17:35 за Києвом). Наголошується, що перенесення пов'язане з додатковою перевіркою і чищенням устаткування.
SpaceX уперше збирається повторно використовувати одночасно і нижню ступінь, і космічну вантажівку. Компанія використовує нижню ступінь Falcon 9, яка раніше застосовувалась при іншому пуску і успішно повернулася на Землю 17 вересня. Використовуваний Dragon також вже здійснював політ до МКС в 2015 році.
.@NASA and .@SpaceX target now no earlier than 10:35 a.m. EST Friday, Dec. 15th, for the liftoff of #Dragon with nearly 4,800 pounds of cargo. https://t.co/6JlWhinS1Hpic.twitter.com/weVABVG7FS— Intl. Space Station (@Space_Station) December 13, 2017