Запуск Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon перенесли

SpaceX перенесла на 15 грудня запланований на 13 грудня запуск ракети Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon, повідомляє NASA. Вантажний корабель повинен доставити вантаж для екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС).

Читайте такожSpaceX значно збільшить кількість запусків ракет в 2018 роціЗгідно з новими даними, запуск відбудеться у п'ятницю о 10:35 (17:35 за Києвом). Наголошується, що перенесення пов'язане з додатковою перевіркою і чищенням устаткування.

SpaceX уперше збирається повторно використовувати одночасно і нижню ступінь, і космічну вантажівку. Компанія використовує нижню ступінь Falcon 9, яка раніше застосовувалась при іншому пуску і успішно повернулася на Землю 17 вересня. Використовуваний Dragon також вже здійснював політ до МКС в 2015 році.