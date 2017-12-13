Зорепад Гемініди: сьогодні земляни побачать у небі більше ста метеорів на годину (відео)

Астрономи готуються до видовищного метеоритному дощу "потік Гемініди". Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогоднішній метеоритний дощ - один з трійки найбільших цього року. Кожну годину в небі буде пролітати більше сотні метеорів. І це явище можна побачити в будь-якій точці земної кулі.

Читайте такожЗорепад Персеїд: вражаючі фотографії з різних куточків планети

В Україні космічному шоу можуть перешкодити хмари, але романтикам радять не засмучуватися і все одно загадувати бажання.

Як повідомляв УНІАН, пік найбільшої активності метеорного потоку Гемініди в 2017 році припадає на 13-14 грудня зі швидкістю близько 1 хвилини. Гемініди можна буде побачити вночі до і після піку 14 грудня, хоча вони будуть з'являтися рідше.