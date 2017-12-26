У Китаї випробували великогабаритний літак-амфібію

Перший китайський великогабаритний літак-амфібія здійснив перший політ.

Розроблений Китаєм літак-амфібія AG600 здійснив випробувальний політ в південно-китайській провінції Гуандун, повідомляє агентство Сіньхуа.

Літак-амфібія AG600 під кодовою назвою "Куньлунь" успішно піднявся у повітря з аеропорту цивільної авіації Цзіньвань в місті Чжухай. Перший політ тривав приблизно годину.

"Перший політ виявився успішним, і цей факт ставить Китай в ряди небагатьох країн світу, здатних розробити великогабаритний гідролітак", - сказав головний конструктор гідролітака AG600 Хуан Лінцай.

Читайте такожVirgin Galactic вже продала 900 квитків у космос

Літак-амфібія AG600 з довжиною корпусу 39,6 метра оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами китайської розробки, його розмах крил становить 38,8 метра, повідомила компанія-розробник - Китайська корпорація авіаційної промисловості

Максимальна злітна маса AG600 становить 53,5 тонн. Він може розвивати швидкість до 500 км/год і перебувати в повітрі до 12 годин. Вважається, що AG600 є найбільшим в світі літаком-амфібією.

Компанія-розробник заявила раніше в цьому році, що отримала замовлення відразу на 17 машин типу AG600.