У першу ніч нового року над Землею зійде суперповня

У ніч з 1 на 2 січня 2018 року жителі Землі побачать рідкісну повінь, яку вже назвали головною Суперповінню 2018 року.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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Місяць підійде до Землі в 23:56 за Києвом дуже близько – на 356565 км, а у 04:25 відбудеться повний місяць.

Раз у році Місяць показує свій яскравий диск дуже великим і один раз дуже маленьким. Коли Місяць у фазі повного місяця проходить точку перигея, тобто знаходиться на мінімальній відстані від Землі, таке повня називають супермісяць року.

У моменти суперповню супутник Землі виглядає на 14% більшим і на 30 % яскравішим.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня 2017 року жителі Землі спостерігали супермісяць. В цей час Місяць досягла найбільших видимих розмірів за 2017 рік.