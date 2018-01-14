Корабель Dragon успішно приводнився у Тихому океані

Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС, успішно приводнившись в Тихому океані.

Про це SpaceX повідомила в Twitter.

Корабель доставив близько двох тонн вантажу, в тому числі зразки виготовленого в невагомості оптоволокна, а також групу лабораторних мишей, на яких досліджували питання втрати м'язової маси в космосі, передає Space.com.

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Dragon запустили 15 грудня на ракеті-носії Falcon з вже використовуваною першою сходинкою. Сама капсула також багаторазова, вона вже доставляла на МКС вантаж у квітні 2015 року.

Запуск в грудні був першим для SpaceX, де брали участь обидва типи раніше використовуваного обладнання. До цього компанія успішно відправляла на орбіту Falcon з багаторазової першою сходинкою, найдорожчою частиною ракети.