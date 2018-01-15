NASA випробувало систему космічної навігації
Система працює на зразок GPS, координати визначаються по часу, який знадобився сигналу від зірки дійти до приймача.
NASA провело успішні випробування системи космічної навігації, яка працює за допомогою рентгенівських сигналів пульсарів (невеликих обертових нейтронних зірок).
Як зазначили в NASA, випробування технології SEXTANT показали, що система може визначати місце розташування об'єкта, що рухається зі швидкістю в тисячі кілометрів на годину, передає Republic.
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Система працює на зразок GPS координати визначаються по часу, який знадобився сигналу від зірки дійти до приймача.
SEXTANT стане частиною встановленого на МКС апарату NICER (Neutron-star Interior Composition Explorer).
Після перших випробувань дослідники виявили, що система визначає місце розташування МКС в межах радіусу 16 кілометрів.
Надалі технологію планують зробити більш точною. Вона стане основою для навігації при польотах у ближній і дальній космос.