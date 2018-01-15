NASA випробувало систему космічної навігації

NASA провело успішні випробування системи космічної навігації, яка працює за допомогою рентгенівських сигналів пульсарів (невеликих обертових нейтронних зірок).

Як зазначили в NASA, випробування технології SEXTANT показали, що система може визначати місце розташування об'єкта, що рухається зі швидкістю в тисячі кілометрів на годину, передає Republic.

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Система працює на зразок GPS координати визначаються по часу, який знадобився сигналу від зірки дійти до приймача.

SEXTANT стане частиною встановленого на МКС апарату NICER (Neutron-star Interior Composition Explorer).

Після перших випробувань дослідники виявили, що система визначає місце розташування МКС в межах радіусу 16 кілометрів.

Надалі технологію планують зробити більш точною. Вона стане основою для навігації при польотах у ближній і дальній космос.