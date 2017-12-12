У NASA відмовилися купувати місця на російських "Союзах", астронавти пересідають на нові Dragon і Boeing

Американське аерокосмічне агентство NASA не планує після 2019 року купувати у "Роскосмосу" місця на кораблях "Союз" для доставки астронавтів на МКС на орбіту Землі. Про це сказав представник агентства NASA Кірк Ширман на конференції, присвяченій майбутньому пуску до МКС корабля Dragon компанії SpaceX, передає Space News.

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"Зараз ми не обговорюємо з Росією покупку додаткових польотів", - сказав представник агентства NASA. За його словами, у розпорядженні NASA вже є місця для польоту американських астронавтів на "Союзах" до першої половини 2019 року.

"Наша впевненість в терміни запуску SpaceX і Boeing екіпажів на комерційних пілотованих кораблях зростає", - заявив Ширман. Він додав, що не виключає придбання додаткових місць на "Союзах", у разі, якщо кораблі SpaceX і Boeing не будуть готові вчасно.

Компанія SpaceX запланувала перший безпілотний політ Dragon 2 до МКС на квітень 2018 року, перший випробувальний політ з екіпажем — на серпень того ж року. Boeing розраховує відправити свій корабель Starliner в березні в автономному режимі і в листопаді — з астронавтами.