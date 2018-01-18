В Австралії дрон вперше врятував потопаючих в океані (відео)

Безпілотник врятував двох потопаючих підлітків на одному з пляжів східного узбережжя Австралії. Новий дрон брав участь у рятуванні людей вперше.

Як повідомляє "Російська служба ВВС", підлітки у віці 15 і 17 років опинилися за межами безпечної зони для купання біля пляжу Леннокс-Хед в штаті Новий Південний Уельс.

Вони відпливли за 700 метрів від берега і намагалися впоратися з хвилями, які сягали трьох метрів у висоту. Їх помітили люди, які відпочивали на пляжі.

В цей час на пляжі готувалися до проведення навчань щодо застосування безпілотників для надання допомоги потопаючим.

Рятувальники одразу ж направили до підлітків дрон, який скинув рятувальне обладнання і допоміг їм дістатися до берега.

Заступник прем'єр-міністра штату Новий Південний Уельс Джон Бариларо назвав порятунок історичним.

"Ніколи раніше дрон не використовували для порятунку людей. Це сталося вперше", - говорить він.

Начальник рятувальної служби Джаї Шерідан керував дроном, коли піднялася тривога. Досвід порятунку за допомогою безпілотника він назвав "нереальним".

Шерідан додав, що вся операція зайняла трохи більше хвилини. На класичні способи знадобилося б в три рази більше часу.

Читайте такожУ Японії розробили дрон, який буде проганяти з офісів трудоголіків

Уряд штату Новий Південний Уельс в грудні заявляв, що в розробку безпілотників для порятунку людей на узбережжі вкладено 430 тисяч австралійських доларів ($340 тисяч).

Всі вони призначені для різних цілей: існують дрони для виявлення акул, для порятунку потопаючих, є також оснащені гучномовцями і мигалками.

Випробування безпілотників закінчаться в квітні. Після цього буде прийнято рішення про використання дронів на території всього штату.