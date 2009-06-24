1 липня - година «Х» для мобільного ринку України

Перше липня - година «Х» для мобільного ринку України. Адже саме з цієї дати заборонять продаж незареєстрованних мобільних телефонів, пише газета «Факти».

Звучить загрозливо. Але багато наших співгромадян досі не знають, що таке код IMEI мобільного телефону, як його перевірити та чи є він у базі даних.

Це унікальний для кожного мобільного телефону номер, що присвоюється на заводі під час виготовлення. Бази IMEI є практично у всіх країнах Європи. Вони дають змогу захистити права споживачів від неякісних і часом небезпечних для здоров’я мобільних апаратів, а також боротися з контрабандою телефонів.

Торік контрабандою на український ринок потрапляло дев`ять із десяти мобільних телефонів. Але вже починаючи з 31 липня завезений нелегально мобільний просто не можна буде підключити до мережі українських операторів.

ICTV