Як ви ставитеся до клонування людини? - опитування УНІАН

У зв’язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони ставляться до клонування людини.

Як повідомляв УНІАН, група вчених з Китайської академії наук відзвітувала про успіхи в клонуванні - вони зуміли створити дві ідентичні копії макак.

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Генетикам вдалося створити дві копії мавпи за допомогою тієї ж методики, за якої клонували вівцю Доллі у 90-ті роки минулого століття та інших ссавців. Передбачалося, що даний метод не спрацює у випадку з приматами, однак китайським біологам вдалося розробити власну технологію клонування мавп.

Автори дослідження відзначають, що наразі не існує жодних перепон для клонування людини. Необхідно лише вирішити питання, що знаходяться в етичній площині.