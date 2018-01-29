Жителі Землі зможуть побачити "блакитний кривавий супермісяць"

"Блакитний кривавий супермісяць" зійде на світанку в середу, 31 січня.

Місячне затемнення, супермісяць й "блакитний Місяць" можна буде спостерігати в кінці місяця, 31 січня.

Останній раз одразу три астрономічні явища сталися 30 грудня 1982 року для східної півкулі та 31 березня 1866 року для західної, передає AccuWeather.

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Супермісяць можна буде спостерігати на світанку 31 січня, а повню зможуть побачити тільки мешканці центральної та західної частин Північної Америки.

Зазначимо, що супермісяць - це момент найбільшого зближення Місяця і Землі. Під час повного місячного затемнення Місяць перебуває у тіні Землі. "Блакитним Місяцем" називається друга повня, що припадає на один календарний місяць.

Як повідомляв УНІАН, 17:49 3 грудня 2017 року жителі Землі спостерігали супермісяць. У цей час Місяць досяг найбільших видимих розмірів за 2017 рік.