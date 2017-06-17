Телескоп "Хаббл" сфотографував туманність Спірограф

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" отримали знімок планетарної туманності IC 418, яка відома також як туманність Спірограф. Як наголошується на сайті NASA, туманність розташовується на відстані двох тисяч світлових років від Землі в сузір'ї Заєць.

Планетарні туманності з'являються на кінцевих етапах існування зірок, схожих на Сонце. Зірка в центрі IC 418 була червоним гігантом тисячі років тому, а потім відкинула свої зовнішні оболонки, які сформували туманність. IC 418 простягається на 0,1 світлового року.

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У центрі знімка розташувалося ядро червоного гіганта, з якого була утворена туманність. Через кілька тисяч років туманність поступово розсіється в просторі, а її центр буде остигати протягом мільярдів років, існуючи як білий карлик.

Раніше повідомлялося про те, що телескопу "Хаббл" вдалося зробити фото планетарної туманності"Маленька перлина", яка розташовується на відстані шести тисяч світлових років від Землі в сузір'ї Стрільця.