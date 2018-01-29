Вчені навчили комарів боятися запаху своїх убивць

Дослідження може допомогти у майбутньому розробити механізм, який дозволить запобігти укусів людей комарами, які переносять небезпечні захворювання.

Біологи з Вашингтонського університету з'ясували, що комарі здатні асоціювати запахи з небезпекою. Згодом вони намагаються уникати їх – це може допомогти в розробці засобів боротьби з комарами, які переносять захворювання.

Відповідна робота опублікована в Current Biology, передає republic.

У рамках дослідження вчені ставили експерименти над самками комарів Aedes aegypti, які переносять такі захворювання, як жовта лихоманка денге і вірус Зіка. Спочатку біологи з допомогою тканини збирали запахи людей, мишей і курей. Потім самок комарів поміщали на цю тканину, даючи відчути запах, і одночасно включали вібрацію, моделюючи таким чином захисну поведінку жертви.

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Через добу після цього комарів випускали в простір, по якому можна було пролетіти двома способами – через коридор, який містив запахи потенційних жертв, і через коридор із звичайним повітрям. Експеримент показав, що самки комарів, які зіткнулися з симуляцією захисної поведінки жертви, уникали коридору з її запахом. Для контрольної групи такого не спостерігалося.

Дослідники намагалися зрозуміти, яку роль в цьому процесі відіграє дофамін. Біологи блокували у комарів дофамінові рецептори, після чого, як і в першому експерименті, намагалися натренувати їх на певні запахи. Комарі з заблокованими рецепторами продовжували розпізнавати запахи, однак асоціювати їх з захисним поведінкою жертви не змогли.

Комарі того або іншого виду зазвичаф віддають перевагу певним видам організмів, кров'ю яких вони живляться. При цьому вже раніше була відома здатність цих комах переключатися з одних видів на інші, якщо з якихось причин кров бажаного виду недоступна. У зв'язку з цим, нова робота, як вважають біологи, може допомогти у майбутньому розробити механізм, який дозволить запобігти укуси людей комарами, які переносять небезпечні захворювання.