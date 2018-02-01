Telegram пропав з AppStore

Причиною блокування програми стала наявність в ньому "неприпустимого змісту".

Месенджер Telegram, створений розробником соціальної мережі Вконтакте Павлом Дуровим, пропав з магазину додатків компанії Apple - AppStore.

Про це йдеться в коментарях на офіційній сторінці месенджера в Twitter. Павло Дуров відповів користувачам у коментарях і пояснив, що причиною блокування програми стала наявність в ньому "неприпустимого змісту".

"Як тільки ми отримаємо дозвіл, ми очікуємо, що додатки повернуться в AppStore", - написав Дуров.

Telegram став недоступний в AppStore декількох країн, у тому числі і США. Користувачі в соцмережах закликають Apple повернути доступ до популярного месенджера, а також його адаптивної версії.

Як повідомляв УНІАН, творці месенджера Telegram почали розробку власної кріптовалюти, яка буде називатися Gram. Нова платформа, яка буде називатися Open Network Telegram, насамперед, дозволить здійснювати платежі всередині Telegram.