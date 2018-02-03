YouTube буде спеціально позначати державні ЗМІ

Під час демонстрації відео спеціальна позначка буде відображатися над його назвою і буде включати в себе посилання на сторінку ЗМІ у «Вікіпедії».

Керівництво YouTube повідомило про рішення спеціально познаати

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«Наша мета — забезпечити користувачів інформацією, щоб допомогти їм краще розуміти джерела тих новинних матеріалів, які вони обирають дивитися на YouTube», — йдеться в офіційній заяві.

Під час демонстрації подібних відео спеціальна позначка буде відображатися над його назвою і буде включати в себе посилання на сторінку ЗМІ у «Вікіпедії».

Раніше повідомлялося, що YouTube оголосив про введення нових правил і посилення процесу монетизації контенту.