Tesla у космосі, манекен у скафандрі та інші вражаючі кадри історичного запуску ракети Falcon Heavy (відео)
Ракета Falcon Heavy стартувала з космодрому у Флориді о 22:45 6 лютого. Це був тестовий запуск з метою випробування першої ракети, здатної доставити людей на Марс.
Частину ракети транспортував український літак Ан-124-100 "Руслан". Два прискорювачі одночасно й успішно приземлилися на наземні майданчики, тоді як центральний схибив та розбився в океані.
Замість вантажу у космос полетів особистий автомобіль Ілона Маска. У вишневій Tesla Roadster знаходиться манекен у скафандрі виробництва SpaceX. Наразі ракета з автомобілем Маска вийшла за межі орбіти Марсу.
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Запуск обійшовся компанії SpaceX у 500 млн доларів. Falcon Heavy може вивести 63,8 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту. Це робить її найпотужнішою з нині діючих ракет.