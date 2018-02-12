Вчені створили електронну шкіру для роботів і ампутантів

Електронна шкіра (e-skin) — це тонкий напівпрозорий матеріал, що імітує функції звичайної шкіри.

Дослідники з Колорадського університету в Боулдері створили електронну шкіру, здатну «відчувати» дотик і зміну температури. Вона дозволить додати чутливісті штучним кінцівкам.

Про винахід розробники розповіли в статті в журналі Science Advances.

Електронна шкіра (e-skin) — це тонкий напівпрозорий матеріал, що імітує функції звичайної шкіри. Він оснащений сенсорами, що вимірюють тиск, температуру, вологість і рух повітря. Нова розробка дозволить удосконалити існуючі протези кінцівок. Так, наприклад, людині з штучною рукою буде простіше контролювати силу стиснення, коли він бере склянку з водою — ризик упустити її або здавити так, що вона трісне, буде помітно нижче. Також електронна шкіра знайде застосування в робототехніці, впевнені її творці. Ретельний контроль за температурою і тиском дозволить розробляти навіть роботів-няньок.

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Електронна шкіра розчинна в спеціальній рідині, що дозволяє швидко відновлювати її в разі невеликих пошкоджень. Для цього досить нанести розчин на пошкоджену ділянку і почекати деякий час — хімічні зв'язки між частинами шкіри відновляться і сенсори продовжать роботу. У випадку більш серйозної поломки шкіру можна розчинити повністю і використовувати отриманий матеріал для виготовлення нового покриття.