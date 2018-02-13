Вихованці з пробірки: в Південній Кореї клонують померлих тварин (відео)

Господар померлої собаки повинен направити зразок тканини улюбленця в лабораторію, коштує така процедура до 80 тисяч євро.

У світі набирає популярність процедура клонування померлих тварин - спеціалізуються на цьому вчені з Південної Кореї. Читайте такожВчені створили електронну шкіру для роботів і ампутантів Як йдеться в сюжеті ТСН, клонувати свого улюбленця може кожен бажаючий. Господар померлої собаки повинен направити зразок тканини улюбленця в лабораторію. Коштує така процедура до 80 тисяч євро - це два з половиною мільйони гривень. Раніше китайські вчені вперше в історії успішно клонували примата.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter