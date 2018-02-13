Вихованці з пробірки: в Південній Кореї клонують померлих тварин (відео)

09:59, 13 лютого 2018
Наука та IT
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Як йдеться в сюжеті ТСН, клонувати свого улюбленця може кожен бажаючий. Господар померлої собаки повинен направити зразок тканини улюбленця в лабораторію. Коштує така процедура до 80 тисяч євро - це два з половиною мільйони гривень.

Раніше китайські вчені вперше в історії успішно клонували примата.

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Теги: #клонування померлих тварин#клонування тварин