Вихованці з пробірки: в Південній Кореї клонують померлих тварин (відео)
09:59, 13 лютого 2018Наука та IT
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Господар померлої собаки повинен направити зразок тканини улюбленця в лабораторію, коштує така процедура до 80 тисяч євро.
У світі набирає популярність процедура клонування померлих тварин
У світі набирає популярність процедура клонування померлих тварин - спеціалізуються на цьому вчені з Південної Кореї.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, клонувати свого улюбленця може кожен бажаючий. Господар померлої собаки повинен направити зразок тканини улюбленця в лабораторію. Коштує така процедура до 80 тисяч євро - це два з половиною мільйони гривень.
Раніше китайські вчені вперше в історії успішно клонували примата.
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