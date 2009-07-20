Білл Гейтс зібрався охолодити океан на 4,5 градуса

Фундатор Microsoft готовий поборотися з ураганами. Якщо знизити температуру води на 4,5 градуса, то стихійні лиха припиняться.

На думку деяких науковців, якщо на шляху урагану поставити багато барж, які помпуватимуть холодну воду з глибини і змішуватимуть її з нагрітими поверхневими шарами, потужність стихії спаде. Бо зменшиться кількість випарів і вітер не зможе набрати руйнівну силу.

Зробити для цього потрібно зовсім трохи - лише знизити температуру на поверхні океану на 4,5 градуса. Але об`єми робіт просто гігантські. Утім, Гейтса це не лякає. Гроші на таку гігантську роботу можна знайти. Тільки страховики в США втрачають на наслідках ураганів близько $10 млрд. за рік. А якщо проект з охолоджування океану видасться вигідним бізнесу, то з його втіленням в життя справа не забариться.

Комсомольская правда