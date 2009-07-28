Сьогодні на Землю впадуть інструменти, які загубила астронавтка NASA

На жителів Землі може пролитися незвичайний "дощ" з уламків інструментів, які загубила в космосі астронавтка NASA під час виходу у відкритий космос в листопаді минулого року.

За даними сайту американської системи контролю космічного простору, те, що залишиться від сумки з інструментами, сьогодні має досягти поверхні планети, передає ІТАР-ТАРС.

Спочатку падіння "космічних посланців" очікувалося 25 липня, але потім вчені перерахували дату "Міні-апокаліпсису". Щоправда, фахівці так і не визначилися, в якій саме точці нашої планети це може статися.

"Інструменти для роботи у відкритому космосі виготовляються із спеціальної високолегованої сталі, тому цілком імовірно, що деякі фрагменти не згорять в щільних шарах атмосфери, а досягнуть поверхні Землі", - розповів раніше агентству експерт в ракетно-космічній галузі.

Проте, заспокоїв він, за статистикою переважна більшість уламків і космічного сміття згорає при входженні в атмосферу нашої планети, тому шанси зіткнутися з "подарунком з небес" нікчемно малі.

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