Шаттл Discovery стартував з мису Канаверал

У суботу о 20:47 (3:47 неділі за київським часом) з космодрому імені Кенеді на мисі Канаверал в американському штаті Флорида здійснено запуск шаттла Discovery, повідомляє AFP.

За дві хвилини після старту від човника успішно відокремилися дві ракети-носії, а потім корабель скинув свій масивний зовнішній паливний бак. Сім хвилин потому апарат був успішно виведений на орбіту.

Це перший нічний запуск шаттла за останні три роки.

Спочатку старт корабля планувалося здійснити у четвер, проте через низьку хмарність в районі космодрому він був відкладений на суботу. Небезпека повторного зриву запуску зберігалася до останніх годин перед запуском, проте в результаті погода нормалізувалася.

Discovery доставить на МКС сім астронавтів, які візьмуть участь у продовженні будівництва станції. Члени екіпажа шаттла встановлять на МКС новий сегмент вартістю 11 мільйонів доларів, а також активізують дві встановлені у вересні сонячні батареї.

Крім того, одна з астронавток, Саніта Вільямс (Sunita Williams), замінить на МКС астронавта Європейського космічного агентства Томаса Райтера (Thomas Reiter), який повернеться з шатлом на Землю.

Нинішній політ став 117-м польотом космічних човників, при цьому Discovery вирушив на орбіту в 33-й раз.

Місія Discovery триватиме 12 діб. За сім днів, які шаттл буде пристикований до МКС, космонавти тричі вийдуть у відкритий космос.

Лента.ру