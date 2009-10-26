США збудують таємний центр для захисту від кібератак

Агентство національної безпеки США збудує секретний дата-центр на базі Національної гвардії Кемп-Вільямс в штаті Юта, повідомляє Associated Press. Проект оцінюється в 1,6 мільярда доларів.

Заступник директора національної розвідки Гленн Гафні (Glenn Gaffney) заявив, що дата-центр необхідний для захисту країни від кібератак. З чуток, які Гаффні відмовився підтвердити або спростувати, в нього також стікатимуться дані моніторингу національних і міжнародних телекомунікаційних мереж.

Як зазначає The Salt Lake City Tribune, новий дата-центр покликаний підвищити ефективність аналізу величезного масиву інформації, який збирають американські розвідувальні служби.

Президент США Барак Обама після свого вступу на посаду оголосив кіберзахист одним із своїх пріоритетів у сфері національної безпеки. Витрати в цій галузі значно зросли. Міністерство оборони в найближчі два роки планує потроїти свій штат експертів з кібербезпеки, довівши їх чисельність до 250 осіб.

Лента.ру