Ющенко дозволив працювати «Київській політехніці»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України «Про науковий парк «Київська політехніка».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 22 грудня 2006 року.

Законом дозволяється функціонування наукового парку «Київська політехніка».

Закон спрямований на інтенсифікацію процесів створення, впровадження та виробництва високотехнологічної продукції на основі розробки національного технічного університету «Київська політехніка» та низки інших учасників інноваційної діяльності.

Зокрема, мова іде про створення сприятливих організаційних умов активізації інноваційної діяльності та залучення до цих процесів університетської науки та студентства.