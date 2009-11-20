Тимошенко: документ про ядерну співпрацю готовий

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що між профільними міністерствами України та Росії відпрацьовано стратегічний контракт про співпрацю у сфері ядерної енергетики до 2020 року.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це вона сказала на спільній з главою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цей документ на сьогодні готовий до підписання.

При цьому вона зазначила, що надзвичайно високо оцінює можливості співпраці між двома країнами та об’єднання зусиль в єдиному центрі збагачення урану.

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН вважає, що РФ і Україна не повинні розгубити накопичений роками досвід взаємовигідної і ефективної співпраці у сфері ядерної енергетики. «Завдання – не розгубити його на догоду одномоментним кон‘юнктурним перевагам, тому що, думаю, ризики будуть дуже великі», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня джерело в «Росатомі» повідомило УНІАН, що контракт між ВАТ «ТВЕЛ» і НАК «Енергоатом» про поставки ядерного палива на українські АЕС планується підписати на засіданні Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, що пройде в Ялті в листопаді ц.р. Згідно з домовленостями, зафіксованими у підсумковому протоколі квітневого засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, Україна і Росія мали до 15 липня ц.р. укласти довгостроковий контракт на поставки ядерного палива для АЕС України після 2010 року.

На даний момент монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ».

Термін дії довгострокового контракту на поставки ядерного палива між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» закінчується 1 січня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, можливість постачання ядерного палива із США обговорювалася 28 жовтня у Вашингтоні на засіданні українсько-американської робочої групи з питань енергетичної безпеки. Робочу групу очолили спеціальний посланний США з енергетичних питань в Євразії Річард МОРНІНГСТАР і заступник міністра палива і енергетики України Сергій ПАВЛУША.