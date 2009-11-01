Російський фахівець не радить брати американське ядерне паливо

Кращий спосіб диверсифікувати постачання ядерного палива (ЯП) в Україну - це будівництво власного заводу з його виробництва.

Про це УНІАН повідомив виконавчий директор Дирекції з міжнародної співпраці, аналітики та розвитку ринків ВАТ «ТВЕЛ» Олексій ГРИГОР’ЄВ.

«Більш надійнішої диверсифікації, ніж будівництво власного заводу зі збору ядерного палива, немає», - упевнений він.

При цьому економічна доцільність і рентабельність, за словами О.ГРИГОР’ВА, забезпечать поставки палива на 8 блоків АЕС, а їх в Україні 15.

«У принципі, сенс в будівництві заводу є. Питання лише, до якого ступеня локалізувати. Якщо починати видобувати уран, який в Україні, до речі, теж є, і починати будувати установки по збагаченню, тоді невигідно - це коштуватиме близько 1 мільярда доларів. Якщо ж робити тільки кінцеву частину ЯП - то це буде значно дешевше і економічно вигідно», - сказав представник «ТВЕЛ».

За його словами, російська компанія давно пропонувала Україні відповідні послуги, проте зіткнулася з конкуренцією на українському ринку з американською компанією Westinghouse, яка, активно намагаючись впровадити в Україні своє паливо, теж заявила про можливість будівництва такого підприємства.

Разом з тим О.ГРИГОР’ЄВ переконаний, що серед переваг російського ЯП – надійність, що впливає на ядерну безпеку АЕС. «Westinghouse тільки почав виготовляти ядерне паливо і вперше він випробував його на АЕС в м.Темелін (Чехія). У них це не дуже добре вийшло – на четвертому році експлуатації паливо почало згинатися», - повідомив він.

“В результаті, Чехія в травні 2007 року достроково відмовилася від американського палива, не чекаючи закінчення терміну здебільшого визначався тим, що паливо Westinghouse, таке ж, як збираються поставляти в Україну, працює дуже погано», - сказав О.ГРИГОР’ЄВ.

«Виходить, що зараз НАК «Енергоатом» збирається закупляти паливо, яке себе вже не виправдало. І підписує, за наказом Президента України, з Westinghouse контракти на постачання палива протягом 3 років, яке ще навіть не ліцензоване», - додав він.

За інформацією О.ГРИГОР’ЄВА, американське паливо - 6 ТВС на Південно-Українській АЕС пропрацювало 2 роки, після чого був підписаний контракт на постачання ще 40 ТВС.

Як повідомляв УНІАН, згідно затвердженої у вересні Кабміном державної цільової програми «Ядерне паливо України». будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році. В якості партнера для створення власного виробництва ядерного палива розглядаються російська компанія «ТВЕЛ» і американська Westinghouse.

Можливість залучення американської сторони до проектів з постачання зі США ядерного палива обговорювалася також 28 жовтня у Вашингтоні в ході засідання українсько-американської робочої групи з питань енергетичної безпеки, повідомив представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ. Робочу групу очолили спеціальний посланний США з енергетичних питань в Євразії Річард МОРНІНГСТАР і заступник міністра палива і енергетики України Сергій ПАВЛУША.