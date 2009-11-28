Зони цифрового телебачення будуть у 14 містах (список)

Концерн РРТ найближчим часом має намір створити зони цифрового мовлення у Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Києві, Луганську, Львові, Овручі, Сімферополі, Сумах, Тернополі, Ужгороді, Харкові, Чернігові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації зв`язку, про це сказав перший заступник генерального директора Концерну РРТ Олег КОПІЙКА на саміті Міжнародного союзу електрозв`язку «Об`єднаємо простір СНД», який сьогодні завершується в Мінську.

«Впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення є питанням загальнодержавного значення. Його вирішення має здійснюватися при скоординованих зусиллях центральних органів виконавчої влади, вітчизняної науки й промисловості», - зазначив на міжнародному саміті О.КОПІЙКА.

Він підкреслив значущість телерадіомовлення як однієї з основних складових інформаційної безпеки, відзначивши стислість терміну перехідного періоду – до 2015 року, невідкладність виконання зобов`язань України як члена Міжнародного союзу електрозв`язку.

Нагадаємо, відповідно до міжнародних договорів, перехід країн Європи з аналога на цифру намічено на 2012 рік. Інші країни цей перехід вже здійснили або здійснюють - приміром, Фінляндія, Німеччина, Швейцарія, Австрія та США.

Зобов`язання України й більшості країн СНД – упровадити цифрове мовлення до 2015 року.

В Україні наземне цифрове мовлення в стандарті DVB-T (пакет із 10 телепрограм) почалося в тестовому режимі 1 квітня 2009 року в Києві, Житомирській, Київській та Одеській областях. У жовтні засобами Одеського обласного радіотелепередавального центру Концерну РРТ істотно розширено територію покриття сигналом цифрового ефірного телемовлення в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, в травні 2009 р. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення затвердила План заходів із введення цифрового телерадіомовлення в Україні, підготовлений Міністерством транспорту та зв`язку.

Довідка УНІАН. Урядову програму розвитку цифрового ТБ було затверджено постановою Кабінету міністрів України від 26 листопада 2008 року №1085 "Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення».

Даною програмою передбачено загальне фінансування на ці цілі в розмірі 4,3 млрд. грн., при цьому з Державного бюджету – всього 8,95 млн. грн., решта коштів – за рахунок інвестицій та інших джерел. Державним замовником-координатором програми визначено Міністерство транспорту та зв`язку, керівником програми – міністра транспорту та зв`язку.

Програмою передбачено до 2015 року впровадити в смугах частот 174-230 Мгц і 470-862 Мгц радіотехнології цифрового телерадіомовлення стандарту DVB-T.