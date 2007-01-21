Британські терористи зробили бомби з борошна, перекису і картону

Підозрювані у вчиненні невдалих терактів в Лондоні 21 липня 2005 року використали для виготовлення бомб компоненти, доступні в звичайних магазинах. Про це повідомив суддя Найджел Суїні під час процесу над шістьма звинуваченими, який нині триває в Лондоні.

Серед складових частин бомб - борошно, перекис водню, сірчана кислота, батареї, лампочки від ліхтарика, дроти, картон і кухонні пластикові місткості для зберігання харчів.

"Вибухівка мала складатися з рідкого концентрованого перекису водню, змішаного з борошном, - борошно мало служити пальним, а перекис водню забезпечувати приток кисню, при підпалі від детонатора суміш мала вибухнути", - пояснив суддя. Суміш була розлита по шестилітрових пластикових банках, які потім були закриті кришками з отвором для детонатора.

Сам детонатор був виготовлений з маленької картонної трубочки, наповненої зробленою в домашніх умовах вибуховою речовиною, яка приводилася в дію лампочкою від ліхтарика, що живилася від 9-вольтової батареї.

Бомби, вміщені в рюкзаки, могли бути приведені в дію непомітно. Крім того, в банки були вкладені гайки, болти, шурупи, шайби. За словами судді, це було зроблено "для збільшення кількості осколків при вибуху і максимізації можливих поранень і смертей для людей поблизу".

Загалом зловмисникам вдалося протягом весни-літа 2005 року придбати понад 440 літрів перекису водню, а підпільний цех з виготовлення бомб був одному з будинків на півночі Лондона.

Утім, бомби тоді не спрацювали, як планували терористи, через те, що при виготовленні були порушені технологія і пропорції речовин. Це дозволило уникнути повторення трагедії, що сталася в Лондоні за два тижні до цього.

Як передає британський телеканал Скай Ньюз, судові також стало відомо про те, що незадовго до терактів їх виконавці їздили разом в одне з міст на півночі Англії. Вже тоді британська поліція вела спостереження за ними, хоча їй і не було відомо про їх плани.

Самі обвинувачені, п`ятеро з яких свого часу відвідували виступи радикального ісламського клерикала Абу Хамзи в Лондоні, заперечують свою провину.

Вдень 21 липня 2005 року на станціях лондонського метро "Воррен-стріт", "Овал" і "Шепардс-буш", а також в автобусі номер 26 на Хакні-роуд на сході Лондона були зроблені спроби привести в дію вибухові пристрої. В результаті постраждала одна людина. Вибухи були здійснені рівно через два тижні після терактів 7 липня, коли загинули 56 людей, зокрема і четверо терористів, а понад 700 були поранені.

У справі про вибухи було заарештовані шестеро чоловіків африканського й азіатського походження у віці від 24 до 32 років. Вони звинувачуються в змові з метою здійснення вбивства, спробі вбивства людей і зберіганні вибухових речовин, використаних для вибухів. Їх утримують у в`язниці Белмарш, яка добре охороняється, на південному сході Лондона.

РІА "Новости"