Ford відроджує дві моделі Taurus (2 фото)
21:19, 07 лютого 2007Наука та IT
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...седан і середньорозмірний кросовер
|Ford Taurus
Новий седан Ford Taurus - це перейменована і дещо модернізована версія моделі Ford Five Hundred. За словами розробників, при оновленні до конструкції і дизайну автомобіля було внесено більш як 500 змін, а комплектуватися він буде новим 3,5-літровим V6 сімейства Duratec потужністю 260 кінських сил. У парі з ним діятиме новий шестиступінчастий "автомат" від Ford Edge.
|Taurus X
У продажу обидві новинки - Ford Taurus і Taurus X - з`являться вже влітку цього року. Ціни на ці моделі поки не оголошені.
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