Ford відроджує дві моделі Taurus (2 фото)

Ford Taurus

Компанія Ford офіційно оголосила про відродження моделі Ford Taurus. Тепер під цим ім`ям американський концерн має намір продавати одразу два автомобілі - седан і середньорозмірний кросовер. Обидві новинки будуть представлені на автошоу в Чикаго, і обидві вони будуватимуться на базі вже відомих моделей.

Новий седан Ford Taurus - це перейменована і дещо модернізована версія моделі Ford Five Hundred. За словами розробників, при оновленні до конструкції і дизайну автомобіля було внесено більш як 500 змін, а комплектуватися він буде новим 3,5-літровим V6 сімейства Duratec потужністю 260 кінських сил. У парі з ним діятиме новий шестиступінчастий "автомат" від Ford Edge.

Taurus X

Друга новинка - кросовер Taurus X - є перейменованим і дещо модернізований Ford Freestyle. Новинка одержала той же 3,5-літровий силовий агрегат, що і однойменний седан, але продаватиметься в п`яти- і семимісній конфігурації салону. Крім того, Taurus X одержав сучасну систему повного приводу, запозичену у моделі Ford Edge.

У продажу обидві новинки - Ford Taurus і Taurus X - з`являться вже влітку цього року. Ціни на ці моделі поки не оголошені.

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