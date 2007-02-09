Нью-Йорк створить першу систему захисту від ядерного тероризму

Нью-Йорк стане першим містом США, навколо якого створять систему захисту від ядерного тероризму, повідомляє "Нью-Йорк Таймс".

Система буде кільцем радіусом у 50 миль, по колу якого на дорогах, мостах, терміналах, в тунелях будуть встановлені детектори, що визначають ядерні матеріали.

Це буде перша спроба США створити систему захисту від можливих терористичних атак із застосуванням ядерних матеріалів або так званих "брудних бомб".

РІА "Новости"