Нью-Йорк створить першу систему захисту від ядерного тероризму
22:47, 09 лютого 2007Наука та IT
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Як перехоплювати "брудні бомби"?
Нью-Йорк стане першим містом США, навколо якого створять систему захисту від ядерного тероризму, повідомляє "Нью-Йорк Таймс".
Система буде кільцем радіусом у 50 миль, по колу якого на дорогах, мостах, терміналах, в тунелях будуть встановлені детектори, що визначають ядерні матеріали.
Це буде перша спроба США створити систему захисту від можливих терористичних атак із застосуванням ядерних матеріалів або так званих "брудних бомб".
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