Один із засновників Microsoft полетить у космос (фото)

Один із засновників компанії Microsoft американський мільйонер угорського походження Чарльз СІМОНІ стартує на МКС 7 квітня в складі російсько-американського екіпажу.

"Я ставлю перед собою три основні цілі - просування самої ідеї польотів у космос, здійснення технічних і наукових експериментів на МКС із метою залучення дітей і молоді до космічної діяльності", - повідомив п`ятий космічний турист Ч.СІМОНІ, який прибув до Москви напередодні на особистому літаку, повідомляє РІА «Новости».

У понеділок він приступає до фінального етапу тренувань у Росії. Старт космічного корабля призначено на 7 квітня з космодрому Байконур.

"Я планую провести на орбіті експерименти на замовлення Європейського космічного агентства, а також здійснити власну наукову програму, зокрема, це медичний експеримент у галузі впливу радіації на людину. Також я фотографуватиму Землю й здійснюватиму відеозйомку на відеокамеру високої чіткості зображення (HDTV). Я не робитиму наукових експериментів для США", - зазначив п`ятий космічний турист. "Для Європейського космічного агентства я здійснюватиму дослідження в галузі впливу невагомості на кров людини", - уточнив він.

Ч.СІМОНІ має намір узяти із собою в 10-денну космічну подорож свій особистий медальйон (бедж), а також прапори США, Угорщини та Росії. Він зазначив, що на його історичній батьківщині - Угорщині - з великим інтересом ставляться до майбутнього польоту. "Я буду другим угорцем, який летить у космос, під час польоту для мене будуть організовані сеанси зв`язку з радіостанціями, телеканалами, всі новини можна буде дивитися на моєму особистому сайті", - зазначив Ч.СІМОНІ.