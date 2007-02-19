Найдорожчий у світі цифровий аудіоплеєр працює як найдешевший

Російська компанія Gresso, яка свого часу привернула до себе увагу ЗМІ випуском ексклюзивних мобільників, анонсувала випуск унікальних цифрових плеєрів Symphonia, вартість яких становить від 4 до 6,5 тисяч доларів, повідомляється на сайті Gizmag.

Такою високою вартістю плеєри від Gresso завдячують, насамперед, матеріалам, з яких буде виконаний їхній корпус: "надзвичайно красиве і рідкісне" африканське чорне дерево та золото. А технічні характеристики "Симфонії" цілком скромні - обсяг пам`яті - 1 гігабайт, є вбудований FM-тюнер, підтримуються формати MP3, WMA, OGG і ASF.

Крім матеріалів і ціни, плеєр відрізняється "інноваційною клавіатурою", покритою спеціальним покриттям, яке робить її "твердою, як алмаз", запевняють розробники. Габарити плеєра - 39x39x10,5 міліметра.

Ексклюзивні плеєри надійдуть у продаж в другому кварталі 2007 року. Середня вартість звичайного цифрового плеєра з такими ж технічними характеристиками становить менше 100 доларів, що в 40 разів менше, ніж ціна найдешевшої "Симфонії".

Лента.ру