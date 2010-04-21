Київстар і Білайн об'єднають у одну з найбільших мереж у Східній Європі

Акціонери російського мобільного оператора "Вимпелком" (торгова марка "Білайн") погодилися об`єднатися з найбільшим стільниковим оператором України "Київстар", повідомляє Reuters. Пропозицію схвалили 97,87% акціонерів, що перевищило необхідний поріг у 95%.

Раніше представники компанії заявляли, що чекають угоди на оферту більше 97 відсотків акціонерів. Термін оферти закінчився 20 квітня о 23:59 за московським часом.

У жовтні 2009 року норвезька компанія Telenor і російська "Альфа-груп", що володіють акціями "Вимпелкому" (29,9 і 44 відсотки відповідно), домовилися об`єднати частину своїх активів. В результаті була створена компанія VimpelCom Ltd зі штаб-квартирою в Нідерландах, яка контролюватиме об`єднання "Вимпелкому" і "Київстару". Головою компанії призначили Олександра ІЗОСИМОВА, який раніше керував "Вимпелкомом".

Результатом злиття активів Telenor і "Альфи-груп" стане одна з найбільших телекомунікаційних компаній у Східній Європі, відзначає Лента.ру. Кількість абонентів, які користуються послугами “Вимпелкому", становить 65,4 мільйона чоловік, а "Київстару" – більш як 22 мільйони чоловік.