Російські фахівці перероблять сербські винищувачі під стандарти НАТО

Сербські військові фахівці почали готувати до відправки в Росію чотири винищувачі МіГ-29 національних ВПС для ремонту і модернізації під натовські стандарти. Сербія не входить до НАТО, проте є учасницею програми альянсу "Партнерство задля миру".

"Переустаткування МіГів дасть змогу пристосувати військову техніку до вимог, що висуваються до країн-учасниць програми НАТО "Партнерство задля миру", - заявив міністр оборони Сербії Зоран Станкович, відвідуючи одних з військових заводів у передмісті Бєлграда. Зокрема, за його словами, на винищувачах планується встановити сучасні навігаційні системи та прилади зв`язку замість застарілих.

Договір з корпорацією "МіГ" про модернізацію літаків ВПС Сербії був підписаний в Бєлграді наприкінці грудня 2006 року. Вартість ремонтних робіт становить близько 22 мільйонів євро. До Росії винищувачі надійдуть у розібраному стані. Потім вдосконалені і відремонтовані вузли будуть повернені до Бєлграда на складання. Перші два літаки передбачається модернізувати вже цього року, ще два МіГ-29 - протягом 2008 року.

"Спочатку планувався ремонт п`ятьох винищувачів, для чого були виділені необхідні кошти з Національного інвестиційного плану модернізації військової техніки Сербії, але ситуація змінилася, і тепер вестимуться роботи тільки по чотирьох літаках", - сказав глава оборонного відомства Сербії.

Національний інвестиційний план модернізації систем оборони Сербії передбачає також удосконалення вертольотів Mі-24, Мі-17, Мі-8 і військово-транспортний літак Ан-26 загальною вартістю близько 8 мільйонів євро.

РІА "Новости"