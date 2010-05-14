Вчені США створили наноробота розміром з молекулу

Американські фахівці з нанотехнологій створили і запрограмували робота завбільшки в одну-єдину молекулу, здатного самостійно пересуватися в двовимірному просторі. Національний науковий фонд (ННФ) США, що частково фінансував цю роботу, вважає, що з часом вона може набути важливого прикладного значення, зокрема, в медицині.

За повідомленням ННФ, дослідники на чолі з Міланом Стояновічем із Колумбійського університету працювали з ланцюжками перепрограмованої ДНК з "ніжками", що дозволяють їм рухатися. Групі вдалося показати, що ці "павучки" завбільшки всього приблизно 4 нанометри в діаметрі, здатні автономно переміщатися в спеціально створеному двовимірному просторі і виконувати прості функції, властиві роботам: починати рух, повертати, зупинятися.

ІТАР-ТАРС