Розпочався X Чемпіонат України з комп'ютерних ігор

Компанія Samsung Electronics, всесвітній партнер найбільшого в світі Чемпіонату із комп`ютерних ігор World Cyber Games, оголошує про початок X Чемпіонату України в рамках WCG. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Щорічний міжнародний турнір World Cyber Games, як і минулого року, передує традиційному відбірковому Чемпіонату України з комп`ютерних ігор 2010 Ukraine Preliminary серед регіональних гравців. Генеральним спонсором події виступає компанія Samsung Electronics, у цьому їй допомагають партнери, серед яких компанії K-Trade, ESET, GSC Game World, Gala Radio та ITC Publishing.

Регіональні відбіркові турніри під гаслом «Більше, ніж гра!» проходитимуть, суворо відповідаючи регламенту WCG, у семи містах України. Перші змагання кіберспортсменів почнуться вже 10 й 11 липня в Одесі та Сімферополі, далі, 17-18 липня, естафету приймуть Донецьк і Харків, за ними 24-25 липня Львів і Дніпропетровськ і, нарешті, з 31 липня до 1 серпня своїх лідерів визначить Київ.

Із 14 до 15 серпня в столиці України пройде Національний фінал, який і визначить найсильніших гравців країни.

Крім офіційних дисциплін Counter-Strike 1.6, FIFA Soccer 2010, StarCraft, Brood War, WarCraft III, The Frozen Throne і Java-ігри «Asphalt 5», що вже стали звичними, до програми змагань 2010 року буде введена культова гра S.T.A.L.K.E.R. від вітчизняної компанії GSC Game World.

В результаті регіональних відбіркових турнірів на національний фінал WCG до Києва відправиться 16 команд у дисципліні Counter-Strike і по 16 гравців в одиночних дисциплінах, окрім гри S.T.A.L.K.E.R., яка буде представлена лише на українському чемпіонаті.

Як і в 2009 році, на три одиночні дисципліни буде виділено квоти на Grand Final в США. Причому квоти одержать ті дисципліни, які зберуть найбільшу кількість учасників за результатами всіх регіональних відбіркових. Минулого року такими дисциплінами були FIFA і Starcraft, цього року доля квот цілковито залежить лише від самих гравців. Деякі зміни з`явилися і в правилах. Так, учаснику Counter-Strike вперше дозволено розмовляти після того, як він вибув із гри, проте при цьому введено заборону на використання мишки й клавіатури до початку раунду. Так само карти цього року визначатимуться не по турах, а викреслюванням.

Крім того, компанія Samsung Electronics потурбувалася про те, щоб користувачі соціальних мереж могли не лише відстежувати головні події WCG, але й ділитися один із одним враженнями на таких популярних ресурсах, як Twiter (http://twitter.com/wcg_ua), «В контакте» (http://vkontakte.ru/club10662830), блоги ITC.Ua (http://itc.ua/blogs/70199/).

Довідка УНІАН. Всесвітні кіберігри (World Cyber Games) - найпрестижніший у світі Чемпіонат із комп`ютерних ігор з найбільшим призовим фондом у своїй галуз, а також культурний фестиваль, покликаний просувати ідею гармонійного співіснування людей усього світу. Перший турнір WCG відбувся в 2001 році, й з тих пір його масштаби стабільно зростають: цього року в чемпіонаті очікується участь гравців більш ніж із 70 країн.