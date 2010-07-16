"Рідка броня" значно зменшить вагу бронежилетів

Дослідники з британської компанії BAE Systems створили новий вид особистого захисту для солдатів, поєднавши "рідку броню" і стандартний кевлар, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Telegraph.

"Рідка броня" є кремоподібною в`язкою субстанцією, здатною вмить тверднути при сильному поштовху. Передбачається, що використання такого матеріалу дасть змогу значно зменшити вагу бронежилетів нового покоління. Директор з питань розвитку бізнесу BAE Systems Стюарт Пенні назвав нову речовину "кулестійким кремом".

На випробуваннях суміш кевлара і "кулестійкого крему" показала кращий захист, ніж звичайний кевларовий обладунок. Склад нової рідини BAE Systems не розкриває.