"Рідка броня" значно зменшить вагу бронежилетів
01:56, 16 липня 2010Наука та IT
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У Великій Британії пройшли випробування
Дослідники з британської компанії BAE Systems створили новий вид особистого захисту для солдатів, поєднавши "рідку броню" і стандартний кевлар, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Telegraph.
"Рідка броня" є кремоподібною в`язкою субстанцією, здатною вмить тверднути при сильному поштовху. Передбачається, що використання такого матеріалу дасть змогу значно зменшити вагу бронежилетів нового покоління. Директор з питань розвитку бізнесу BAE Systems Стюарт Пенні назвав нову речовину "кулестійким кремом".
На випробуваннях суміш кевлара і "кулестійкого крему" показала кращий захист, ніж звичайний кевларовий обладунок. Склад нової рідини BAE Systems не розкриває.
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