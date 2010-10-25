Google заретушує будинки сотень тисяч німців
02:15, 25 жовтня 2010Наука та IT
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Якщо хоч одна родина поскаржиться
У Німеччині 244 237 сімей вимагають заретушувати зображення будинків, де вони живуть, у новому інтернет-атласі Street View концерну Google.
Як повідомляє Бі-бі-сі, представник концерну запевнив, що всі вимоги будуть враховані, на панорамних зображеннях вулиць відповідні будинки будуть заретушовані.
Якщо з таким проханням звернулася хоча б одна сім`я, яка мешкає в багатоквартирному будинку, ретушуванню підлягає весь будинок, пояснив представник Google.
Програма Street View дозволяє побачити панорамне зображення вулиць і окремих будинків, фотознімки яких можна збільшити.
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