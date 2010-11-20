Японія розробить дешевий супутник

Японія розробить дешевий штучний супутник для постачання до країн, що розвиваються, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Очікується, що в апараті будуть зацікавлені Єгипет, Бразилія, Індонезія і Таїланд.

За допомогою супутника можна буде спостерігати за повенями, вирішувати завдання збереження лісів, а також створювати карти. При цьому його вартість буде в п`ять разів нижчою за аналоги, які виготовляють в Європі і США. За словами представника міністерства торгівлі Японії, апарат коштуватиме близько 120 мільйонів доларів.

У розробці супутника братиме участь компанія NEC. Вона дасть змогу використовувати свої технології, які застосовувалися для зонда "Хаябуса" - першого космічного апарату, який приніс на Землю частинки астероїда.

У розробці супутників нині лідирують США. Проте основним суперником японців на ринку країн, що розвиваються, є європейський консорціум EADS Astrium, в який входять уряди Японії і Іспанії, а також німецький концерн Daimler AG.