До мобільників усіх марок буде уніфікована зарядка

Мобільні телефони всіх провідних марок з уніфікованими зарядними пристроями до них можуть з`явитися в Європі вже на початку 2011 року, розраховує Європейська комісія.

У червні 2009 року компанії Nokia, Motorola Mobility, Apple, Samsung, Sony Ericsson і деякі інші погодилися протягом двох років стандартизувати свої мобільні телефони під єдині "зарядки", нагадує Бі-бі-сі.

Було ухвалено, що зарядні пристрої використовуватимуть кабель стандарту micro-USB.