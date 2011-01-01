Естонці на виборах зможуть голосувати через мобільник

Естонія в 2011 році стане першою країною в світі, де виборці зможуть голосувати на виборах за допомогою мобільного телефону, сообщает РІА "Новости". Парламент країни в 2008 році прийняв відповідні поправки до закону про вибори, згідно з якими з 2011 року на виборах можна голосувати і по мобільному телефону. За задумом законодавців, голосування за допомогою мобільного телефону збільшить активність виборців і дасть їм додаткові зручності. Нову послугу можна буде використати при голосуванні на наступних парламентських виборах 6 березня 2011 року.

Естонія вже стала однією з перших у світі країн, що використовують електронне голосування через інтернет. У 2007 році електронне голосування було проведене на парламентських виборах, а в 2009-му на виборах в Європарламент. Тоді виборці, що мають спеціальні ідентифікаційні карти, які використовуються в Естонії для ідентифікації особи нарівні з паспортом, дістали можливість голосувати через комп`ютер.

Естонські офіційні особи запевнили, що система інтернет-голосування в 2007 і 2009 роках довела свою надійність і безпеку, незважаючи на побоювання з приводу хакерських атак, фальсифікації з ідентифікацією особи і маніпулювання підрахунком голосів.

При голосуванні за допомогою мобільного телефону роль ідентифікаційної картки гратиме SIM-карта телефону, а зчитувальним пристроєм - сам телефон.

Згідно з проведеним фахівцями аналізом безпеки, використання SIM-картки таке саме безпечне, як використання ідентифікаційної карти.