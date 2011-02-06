Nasdaq: хакери атакували сервіс з конфіденційною інформацією

Внутрішня мережа однієї з провідних американських бірж Nasdaq зазнала атаки хакерів, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Факт хакерського проникнення в систему офіційно підтвердила компанія Nasdaq OMX Group Inc., яка обслуговує комп`ютерну мережу нью-йоркського ринку цінних паперів.

Як повідомив представник компанії Френк Де Марія, сама електронна платформа торгів внаслідок злому не постраждала. За його словами, атака була спрямована на сервіс Directors Desk, який забезпечує обмін конфіденційною інформацією між компаніями, що торгують своїми акціями на біржі, і їх правлінням. За заявою Nasdaq OMX, сервіс має в своєму розпорядженні дані більш як 300 компаній, проте доступ до цієї інформації зловмисникам одержати не вдалося.

Нині поліція проводить розслідування, намагаючись з`ясувати особи комп`ютерних зломщиків і їх мотиви. Слідство розглядає різні версії, основні з яких, - отримання фінансових секретів і підрив працездатності біржі.