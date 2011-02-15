Азаров здогадався як підвищити "білу" зарплату IT-працівникам

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за доцільне знизити ставки відрахувань до соціальних фондів для підприємств, які працюють в IT-індустрії.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні під час ознайомлення з діяльністю компанії «Інком», яка спеціалізується на роботі у сфері сучасних комунікацій та інформаційних технологій.

В.ЛУК’ЯНЕНКО відзначив, що є розрахунки, згідно з якими, зокрема, Пенсійний фонд одержить більше коштів від підприємств цієї індустрії, якщо ставки зборів буде знижено, оскільки це дасть змогу підвищувати «білу» зарплату співробітникам і відійти від виплат «у конвертах».