США дають гроші на захист блоггерів у всьому світі

Підтримка свободи інтернету в усьому світі залишиться пріоритетом для США, заявила держсекретар Хіларі Клінтон.

"Доступ до інтернету - невід`ємне право людини. Він повинен бути вільним і відкритим, люди повинні самі вирішувати, яку інформацію звідти черпати і якою інформацією обмінюватися. Свободу зборів, висловів і свободу користуватися онлайн-мережами я б сукупно характеризувала як свободу спілкування. США підтримують і просуватимуть цю свободу скрізь, а також закликають всі країни наслідувати наш приклад", - сказала держсекретар, виступаючи у Вашингтоні з щорічною промовою про свободу інтернету.

За її словами, інтернет відіграв істотну роль в подіях в Єгипті, де президент Хосні Мубарак під тиском кількатижневих протестів пішов у відставку. "Тільки-но там був відновлений доступ до інтернету, весь Єгипет одразу ж вийшов онлайн. Люди погоджували дії через електронну пошту, важливу роль відіграли соціальні мережі - Facebook і Twitter", - сказала держсекретар.

Цього року США мають намір активніше захищати інтернет-активістів і блоггерів, які зазнають тиску з боку можновладців. На ці цілі в 2011 році планується витратити 25 мільйонів доларів. Держсекретар не уточнила, як саме витрачатимуться ці гроші, зазначивши лише, що вони допоможуть "обійти обмеження, встановлені мов Великий Китайський мур, в Ірані, Сірії, В`єтнамі та М’янмі, так само як нещодавно в Єгипті".

"Наступного тижня держдепартамент запускає твіттер-канали арабською і перською мовами, щоб підтримувати постійний зв`язок з арабськими країнами і Іраном і розширити присутність ресурсів, які розповідають про права і свободи людини. Також ми відкриємо акаунти для Китаю, Індії та Росії рідними мовами громадян цих країн", - цитує виступ РІА "Новости".

Вона підкреслила, що ті лідери, які зводять штучні бар`єри на шляху розвитку інтернету і інтернет-свобод, ризикують опинитися в самоізоляції і, зрештою, все одно постануть перед вибором: поглиблювати цю самоізоляцію і платити за неї дедалі більшу ціну, або послабити контроль за інтернет-простором.

Нинішній виступ Клінтон з питань свободи в інтернеті став другим. Торік держсекретар виступила з аналогічною промовою, вперше офіційно проголосивши інтернет новим інструментом просування демократії.