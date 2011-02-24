В Україну легально ввезено 10 млн. мобільних терміналів

У 2010 році в Україну офіційно ввезено з-за кордону 9,988 млн. мобільних терміналів, що майже на 6 млн. більше, ніж у 2009 році (4,068 млн. шт.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Українського державного центру радіочастот (УДЦР) з посиланням на дані Державної митної служби України.

До держбюджету за рахунок митних платежів від ввезення мобільних терміналів у 2010 році надійшло 1,258 млрд. гривень.

У результаті вжитих заходів з обліку мобільних терміналів на ринку України вдалося довести частку легально ввезених мобільних телефонів, за оцінками аналітиків ринку, до 92-97% (проти 6-7% у 2008 році).

У 2010 році УДЦР видано дозволів на ввезення понад 9,952 млн. радіоелектронних засобів (РЕЗ), з них 8,821 млн. мобільних терміналів. Крім того, дозволи на ввезення в режимі авторизованих поставок одержали 2 виробники продукції – Samsung і LG.

Також динамічно росли виробничі показники Центру сертифікації УДЦР. За звітний період оформлено протоколами 780 випробувань. Центром видано 259 сертифікатів відповідності і проведено 86 технічних наглядів за серійною продукцією.