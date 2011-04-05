Електростанцію на Київщині будуватимуть фінни?

Керівництво Київської області веде переговори з фінськими компаніями про будівництво на території Іванківського району електростанції, яка б працювала на пілетах з торфу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК сьогодні журналістам в Іванкові, де перебуває з робочою поїздкою.

За його словами, минулого тижня до Фінляндії виїхала група українських фахівців для проведення консультацій щодо залучення інвестицій та будівництва такої електростанції.

Як сказав А.ПРИСЯЖНЮК, ціна проекту - близько 15 млн. євро, а проектна потужність станції дорівнюватиме 10 МВт.