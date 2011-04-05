Електростанцію на Київщині будуватимуть фінни?
18:35, 05 квітня 2011Наука та IT
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Присяжнюк: ціна проекту - 15 млн. євро
Керівництво Київської області веде переговори з фінськими компаніями про будівництво на території Іванківського району електростанції, яка б працювала на пілетах з торфу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК сьогодні журналістам в Іванкові, де перебуває з робочою поїздкою.
За його словами, минулого тижня до Фінляндії виїхала група українських фахівців для проведення консультацій щодо залучення інвестицій та будівництва такої електростанції.
Як сказав А.ПРИСЯЖНЮК, ціна проекту - близько 15 млн. євро, а проектна потужність станції дорівнюватиме 10 МВт.
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