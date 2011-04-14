Пентагон застосує проти піратів бойові лазери

У найближчому майбутньому Пентагон готується використати корабельні бойові лазери для боротьби з морськими піратами, повідомив журналістам начальник відділу авіаційних збройових систем в управлінні науково-дослідних робіт ВМС США Майкл Дойчман.

Його підлеглі разом з конструкторами з корпорації Northrop Grumman Corporation провели минулого тижня біля узбережжя Каліфорнії успішні випробування прототипу корабельної лазерної гармати: промінь, випущений компактним генератором, підпалив один з навісних двигунів катера. Тоді контр-адмірал Невін Карр зазначив, що лазер здатний досягти мети з відстані, яка вимірюється «кілометрами, а не метрами».

«Потужність випромінення можна змінювати до відносно безпечного рівня, коли імпульси сприйматимуться як дуже яскраві промені світла», - цитує ІТАР-ТАРС.

Також він додав, що лазерна зброя має найважливішу перевагу: «високу точність влучення».