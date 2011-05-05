Китай створив єдину службу контролю за інформацією в Інтернеті

00:55, 05 травня 2011
Наука та IT
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Щоб було з кого питати 

Влада Китаю сформувала нове відомство, яке контролюватиме інформацію в мережі Інтернет, повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше цю роботу здійснювали відразу кілька відділів інших відомств, що призводило до конфліктів між ними.

Поява спеціального відомства, як сподівається керівництво Китаю, допоможе систематизувати роботу з контролю інформації в Інтернеті.

На сьогодні в Китаї заблокована робота деяких західних сайтів і соціальних мереж.

 

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