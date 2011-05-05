Китай створив єдину службу контролю за інформацією в Інтернеті
00:55, 05 травня 2011Наука та IT
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Щоб було з кого питати
Влада Китаю сформувала нове відомство, яке контролюватиме інформацію в мережі Інтернет, повідомляє Бі-бі-сі.
Раніше цю роботу здійснювали відразу кілька відділів інших відомств, що призводило до конфліктів між ними.
Поява спеціального відомства, як сподівається керівництво Китаю, допоможе систематизувати роботу з контролю інформації в Інтернеті.
На сьогодні в Китаї заблокована робота деяких західних сайтів і соціальних мереж.
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