Конгрес США схвалив створення міжнародного банку ядерного палива

Палата представників конгресу США схвалила законопроект щодо створення міжнародного банку ядерного палива для реакторів АЕС на території однієї з держав, що не ведуть ядерних розробок.

Законопроект під назвою "Акт 2007 року про міжнародне ядерне паливо в ім`я миру і непоширення" ухвалений простою більшістю голосів без електронного голосування.

У розділі документа про створення міжнародного банку ядерного палива зазначається, що такий банк "має бути створений під спостереженням МАГАТЕ на території неядерної держави".

При цьому користуватися послугами банку і одержувати з нього ядерне паливо для АЕС зможуть тільки ті держави, які повністю співробітничають з МАГАТЕ в питаннях безпеки своїх ядерних реакторів і не мають на своїй території "ніяких об`єктів із збагачення урану або переробки використаного палива".

Законопроект передбачає виділення з федерального бюджету США в 2008 році 50 мільйонів доларів для фінансування робіт із створення такого банку.

При цьому в документі зазначається, що ще 100 мільйонів доларів для проекту надійдуть у вигляді гранту у розмірі 50 мільйонів від фонду "Ініціатива по скороченню ядерної загрози" і внесків на загальну суму в 50 мільйонів від інших країн-членів МАГАТЕ.

Загальна вартість проекту на 2008 рік оцінюється на рівні 150 мільйонів доларів.

У законопроекті наголошено також, що в рамках зусиль задля створення "міжнародних центрів з циклу ядерного палива" озвучена нещодавно "пропозиція уряду Россиійськой Федерації про постановку одного з російських об`єктів із збагачення урану під міжнародний контроль і менеджмент також вітається і заслуговує на підтримку з боку США".

РІА “Новости”