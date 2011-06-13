Більше 80% українських студентів - міцні юзери всесвітньої павутини

Понад 80% українських студентів щодня користуються Інтернетом. Про це свідчать підсумки річної програми міжнародних соціологічних досліджень «Студенти – образ майбутнього», передані УНІАН Інститутом Горшеніна.

Зокрема, 80,4% українських студентів користуються Інтернетом. Їх випереджають росіяни (87,9%) і поляки (87,7%).

Набагато менше користується щодня Інтернетом казахська молодь (57,5%). При цьому, кілька разів на тиждень використовують Інтернет близько чверті студентів Казахстану (24,6%), 13,8% українських студентів, 8,9% - російських, 8,6% - польських студентів. Кожен десятий студент Казахстану (10,7%) користується Інтернетом кілька разів на місяць. В Україні ж таких - 2,8%, у Росії - 1,4%, у Польщі - 0,9%.

Коментуючи результати дослідження, музичний продюсер і виконавець Олександр ШЕВЧЕНКО зазначив, що нова ера сформувала образ нового героя. «Герой нашого часу – ось одвічне питання поколінь. Воїн у 40-і; підкорювач цілини і будівельник – у 50-і; фізик, лірик, на крайній випадок, космонавт – у 60-і; людина з гітарою (краще з електро) – у 70-і; дисидент або неформал – у 80-і; бандит або банкір – у 90-і. І ось нове століття, навіть нова ера... Її герой живе в мережі – він – засновник соціальних мереж, він – кріейтор програмного забезпечення, міцний юзер усесвітньої павутини, може, навіть хакер і її руйнівник... але ВІН – у ній. З головою! Там – питання, там – відповіді, спілкування, епістолярій, океани інформації, там – усе! Боже, бережи нас усіх, коли відключать електрику!», - сказав музикант.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року. Всього за випадковою вибіркою було опитано 5 155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану. В повному обсязі з даним дослідженням можна ознайомитися на офіційному сайті Інституту Горшеніна.